У Львові частково відключили електропостачання лікарень та комунального транспорту. У чому причина

У Львові з ночі 6 січня частково відключили електроенергію у лікарнях та зупинили комунальний електротранспорт через зміну підходу уряду до визначення критичності підприємств.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси працюватимуть за новими графіками відключень.
Міська влада заявила, що намагається терміново знайти рішення та посилити роботу електротранспорту на маршрутах, щоб мінімізувати незручності для мешканців.
«З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах», — написав він.
- Наприкінці грудня 2025 року уряд переглянув підхід до визначення обʼєктів критичної інфраструктури, яким гарантовано безперебійне електропостачання під час графіків погодинних відключень. Тоді Кабмін вирішив доручити регіональним військовим адміністраціям оновити списки підприємств і виключити з них обʼєкти, що вже не мають критичного значення для функціонування регіонів. Це мало на меті звільнити додаткові потужності електроенергії (понад 800 МВт) та скоротити тривалість відключень шляхом більш справедливого розподілу навантаження на мережу. Зміни не мали стосуватися важливої інфраструктури — лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та оборонно‑промислового комплексу.