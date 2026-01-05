Принаймні двох українських дітей росіяни відправили до табору в Північну Корею. Журналісти дізналися подробиці про їхні поїздки та життя в таборі

3 грудня 2025 року під час слухань у Сенаті США правозахисниця та експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська повідомила, що за два роки щонайменше двох дітей із тимчасово окупованих територій України росіяни возили до табору «Сондовон» у КНДР на «перевиховання». Редакція розслідувань «Суспільного» встановила деталі цих поїздок.

Про це йдеться в матеріалі «Суспільного».

Міжнародний дитячий табір «Сондовон» розташований поблизу портового міста Вонсан на березі Японського моря. У 2024 році, на тлі зближення Москви й Пхеньяну, до країни знову стали їздити російські туристичні групи, а згодом улітку «Сондовон» прийняв групу школярів.

Офіційно більшу частину витрат на перебування дітей-іноземців у таборі покриває північнокорейська Соціалістична патріотична молодіжна ліга. Іноземні батьки за двотижневу поїздку дитини начебто доплачують від $250 до $350.

У 2024 році російська молодіжна організація «Рух перших» оголосила конкурс «Перші їдуть у “Сондовон”». Переможці отримали безкоштовні путівки до північнокорейського табору. Російські медіа стверджують, що заявки на участь подали 3 500 школярів 14—17 років. Переможцями відбору назвали 50 підлітків.

Для участі потрібно було записати відео з відповіддю на запитання: «Чому саме я маю перемогти в конкурсі?» та написати есей на одну з тем: «Якою я бачу роль Росії в новому багатополярному світі», «Чому мені цікаво відвідати КНДР» або «Що б я хотів/хотіла розповісти про Росію дітям із КНДР».

Улітку 2025 року російські видання повідомляли про другу поїздку школярів до «Сондовону» — у межах «зміни корейсько-російської дружби». У 2025 році в таборі були дві літні зміни: з 21 липня по 1 серпня та з 18 по 29 серпня.

Список усіх дітей журналісти «Суспільного» знайшли у відкритих джерелах. Вони зіставили імена з іншими згадками про табір у російських виданнях, а частину інформації підтвердили через повідомлення в тематичних телеграм-чатах, де спілкуються діти.