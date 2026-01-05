У США чоловік побив вікна в будинку віцепрезидента Джей Ді Венса

Невдовзі після опівночі (07:00 за Києвом) 5 січня Секретна служба США затримала чоловіка, який пошкодив будинок віцепрезидента Джей Ді Венса в місті Цинциннаті штату Огайо.

Про це повідомляє Fox News.

Чоловік, зокрема, розбив у будинку вікна. Його взяв під варту місцевий поліцейський департамент.

Речник Венса підтвердив Fox News, що віцепрезидент і його родина були в столиці Вашингтоні, коли стався інцидент. Пізніше Венс сам написав в X, що він із сімʼєю були у Вашингтоні, а затриманий намагався проникнути всередину, розбиваючи вікна молотком.

Раніше речник Венса повідомляв, що той повернувся до Цинциннаті після завершення операції з викрадення президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня. Він з іншими членами адміністрації президента США Дональда Трампа був долучений до закритої відеоконференції, щоб спостерігати за операцією протягом ночі.