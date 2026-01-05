Шестеро українців загинули внаслідок стрілянини на пляжі у Сіднеї в Австралії 14 грудня

Унаслідок стрілянини в австралійському Сіднеї 14 грудня під час святкування єврейського свята Хануки загинули шестеро українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час стрілянини у Хануку на пляжі Бонді загинули щонайменше 15 людей, десятки зазнали поранень. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт проти єврейської громади.

Ханука — це восьмиденне свято, повʼязане з історією відновлення Єрусалиму та повторного освячення Другого Храму під час повстання Маккавеїв проти імперії Селевкідів у II столітті до нашої ери.

На момент стрілянини на пляжі було понад 1 000 людей. Майже 40 людей доправили до лікарень, вік постраждалих — від 10 до 87 років.

Наймолодшою жертвою стрілянини виявилася 10-річна Матильда — донька емігрантів з України. Її батьки, Михайло та Валентина, народилися в Україні, а згодом переїхали до Австралії.

Серед загиблих також був українець Алекс Клейтман — емігрант, який пережив Голокост і прожив в Австралії понад пів століття разом із дружиною. Він був на святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї разом зі своєю дружиною Ларисою, дітьми та онуками.