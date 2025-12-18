Десятирічна донька українських емігрантів — наймолодша жертва стрілянини в австралійському Сіднеї

Наймолодшою жертвою стрілянини на пляжі Бонді в Сіднеї виявилася 10-річна Матильда — донька емігрантів з України. Її батьки, Михайло та Валентина, народилися в Україні, а згодом переїхали до Австралії.

Про це пише BBC.

Прощання з дівчинкою відбулося сьогодні, 18 грудня. Під час церемонії тітка Матильди назвала її радісною дитиною, яка «несла любов усюди, куди приходила», і закликала громаду вшанувати її памʼять добрими вчинками.

На церемонію прощання з Матильдою прийшли генерал-губернатор Австралії Сем Мостін і премʼєр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс.

Імʼя Матильда батьки обрали на честь пісні “Waltzing Matilda”, яку часто називають неофіційним гімном Австралії — на знак вдячності країні, що дала їхній родині прихисток.

Стрілянина в Сіднеї сталася 14 грудня під час святкування Хануки. Тоді загинули щонайменше 15 людей, десятки зазнали поранень. Поліція кваліфікувала напад як терористичний акт, спрямований проти єврейської громади.

На момент стрілянини на пляжі було понад 1 000 людей. Майже 40 людей доставили до лікарень, вік постраждалих — від 10 до 87 років.

Серед загиблих також був українець Алекс Клейтман — емігрант, який пережив Голокост і прожив в Австралії понад пів століття разом із дружиною. Він був на святкуванні Хануки на пляжі в Сіднеї разом зі своєю дружиною Ларисою, дітьми та онуками.