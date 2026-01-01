Новини

Україна отримала ще два комплекси ППО Patriot

Юлія Завадська
Україна посилила протиповітряну оборону ще двома зенітними ракетними комплексами Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, передача систем стала можливою завдяки домовленостям з урядом Німеччини.

Нині комплекси Patriot прикривають українські міста та критичну інфраструктуру, зменшуючи наслідки російських ударів по енергетичних і цивільних об’єктах.

Що передувало

17 грудня Денис Шмигаль повідомив про підписання низки оборонних домовленостей з Німеччиною на суму понад €1,2 млрд. Також Німеччина зобов’язалася виділити Україні €11,5 млрд допомоги у 2026 році — за домовленістю між президентом Володимиром Зеленським і канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Також у межах домовленостей з німецькими партнерами передбачено:

  • довгострокове постачання запчастин до систем Patriot для їх швидкого ремонту й модернізації;
  • закупівлю українських безпілотників на €200 млн;
  • реалізацію найбільшого артилерійського проєкту — виробництво 200 САУ «Богдана» на шасі Zetros вартістю €750 млн;
  • спільне виробництво розвідувальних БпЛА «Лінза» українською компанією Frontline Robotics і німецькою Quantum Systems;
  • укладення контрактів на безперебйне постачання сучасних засобів радіоелектронної боротьби на тактичному рівні.