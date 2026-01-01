Україна отримала ще два комплекси ППО Patriot

Україна посилила протиповітряну оборону ще двома зенітними ракетними комплексами Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, передача систем стала можливою завдяки домовленостям з урядом Німеччини.

Нині комплекси Patriot прикривають українські міста та критичну інфраструктуру, зменшуючи наслідки російських ударів по енергетичних і цивільних об’єктах.

Що передувало

17 грудня Денис Шмигаль повідомив про підписання низки оборонних домовленостей з Німеччиною на суму понад €1,2 млрд. Також Німеччина зобов’язалася виділити Україні €11,5 млрд допомоги у 2026 році — за домовленістю між президентом Володимиром Зеленським і канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Також у межах домовленостей з німецькими партнерами передбачено: