Уряд продовжив державну програму досліджень в Антарктиці до 2027 року

Кабінет міністрів 30 грудня продовжив державну програму досліджень в Антарктиці ще на два роки — до 2027 року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Це означає, що Україна й надалі протягом двох років фінансуватиме роботу станції «Академік Вернадський», антарктичні експедиції та наукове судно «Ноосфера».

Україна входить до небагатьох країн світу, які мають постійну станцію в Антарктиці та право голосу в міжнародних рішеннях щодо цього континенту.

На станції «Академік Вернадський» українські науковці багато років поспіль спостерігають за погодою, магнітним полем Землі та станом озонового шару. Ці дані використовують для вивчення кліматичних змін і щоденних прогнозів погоди та навігації.