Український криголам «Ноосфера» починає пʼятий антарктичний сезон — він має стати рекордним

У пʼятницю, 17 жовтня, український криголам «Ноосфера» розпочав пʼятий антарктичний сезон. Він вирушив в Антарктику з Кейптауну (ПАР), де вимушено базується під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Судно веде український капітан Андрій Старіш.

Уже традиційно «Ноосфера» доставить до станції «Академік Вернадський» сезонну експедицію з технічних фахівців та вчених, а згодом забезпечить перезмінку річних експедицій.

Цей сезон має стати рекордним за кількістю досліджень і співпраць з іншими країнами. Плануються такі дослідження:

океанографи вивчатимуть зміни течій і таємничі «гарячі хвилі» в глибині холодного Південного океану;

геологи шукатимуть потоки тепла від земного ядра крізь дно океану та перетворять «Ноосферу» на машину часу, відтворюючи палеоклімат за донними відкладами;

біологи досліджуватимуть морських мешканців Південного океану: фітопланктон, донних тварин та їхню реакцію на зміну клімату, робитимуть облік китів за допомогою штучного інтелекту;

метеорологи знову вивчатимуть «атмосферні ріки» з використанням радіозондів;

геофізики також робитимуть радіозондування, але іоносфери.

Також розширюється співпраця з антарктичними програмами інших країн. Наприклад, вперше український криголам забезпечить ротацію полярників і доставить вантажі до британської антарктичної станції «Розера» (вона на 300 км південніше від «Вернадського», за Полярним колом).

Крім того, заплановані спільні океанографічні і біологічні дослідження в межах Першої мексиканської антарктичної експедиції, яка відбувається у співпраці з Україною.

Разом з колумбійськими вченими українці проведуть спільні океанографічні дослідження механізмів потепління Південного океану. Продовжаться і початі раніше колаборації з Польщею, США та Чехією.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У науковому центрі наголосили: такий тривалий антарктичний сезон судна став можливим завдяки міжнародним контрактам, а не коштом держбюджету. Всі спільні дослідження теж фінансуються закордонними партнерами.