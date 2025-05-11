Український криголам «Ноосфера» завершив четвертий антарктичний сезон — він став рекордним

Українське науково-дослідницьке судно «Ноосфера» завершило четвертий антарктичний сезон і повернулося в порт Кейптауну (ПАР) 10 травня 2025 року з рекордами.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Приблизно за пʼять місяців роботи команда «Ноосфери» здійснила рекордних пʼять рейсів в Антарктику й перетнула найбурхливішу на планеті протоку Дрейка десять разів. Усього судно пройшло понад 37 тисяч кілометрів, а це майже довжина екватора Землі. Ось що вдалося зробити за цей час:

змінити 29-ту й 30-ту українські антарктичні експедиції, доправити до української станції «Академік Вернадський» і назад сезонну експедицію;

провести спільні рейси з експедиціями антарктичних програм Польщі, США, Іспанії та Чехії;

провести низку геологічних, океанографічних і метеорологічних досліджень.

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У межах міжнародного проєкту OCEAN:ICE українські науковці вперше запустили шість аргобуїв, які збирають інформацію про течії в Південному океані. Українці також уперше провели одночасне радіозондування атмосфери з «Вернадського» та «Ноосфери» — дізнавалися про процеси утворення хмар та опадів, їхній вплив на океан, морський лід і танення льодовиків.

Капітанами четвертого сезону «Ноосфери» були Павло Панасюк і Андрій Старіш.