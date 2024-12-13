Український криголам «Ноосфера» розпочав новий антарктичний сезон. Ось що він робитиме

Українське науково-дослідницьке судно «Ноосфера» розпочало четвертий антарктичний сезон — у ньому буде багато міжнародної співпраці. Судно ввечері 12 грудня вирушило з Кейптауну (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

«Ноосферу» цього разу веде Павло Панасюк через Атлантичний та Південний океани. Команда дістанеться української станції «Академік Вернадський» перед Новим роком.

Учетверте поспіль криголам забезпечить ротацію польських полярників і доставить вантажі до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка розташована на острові Кінг Джордж. Також «Ноосфера» проведе морські дослідження у водах Південного океану навколо американської станції «Палмер» — це найближча сусідка «Вернадського».

Національний антарктичний науковий центр

Разом з цим судно проведе дослідження і доставить вантажі для іспанської станції «Габріель де Кастилья», розташованої на острові Десепшн. У цьому ж рейсі українські науковці виконають низку спільних робіт із Чеською антарктичною експедицією.

У межах програми «Горизонт Європа» заплановані ще такі дослідження:

OCEAN:ICE — океанографічні дослідження зміни течій у протоці Брансфілд;

EXPLORA — добір зразків морських бактерій для їхнього подальшого культивування та пошуку корисних властивостей.

У НАНЦ наголошують, що всі дослідження та проєкти фінансуються закордонними партнерами.

На початку сезону судно доправить до «Вернадського» групу технічних фахівців, які протягом короткого антарктичного літа проведуть невідкладні ремонтні роботи: замінять каналізацію, світильники, реконструюють і розширять майданчик для метеодосліджень. Наприкінці сезону криголам забезпечить перезмінку річних українських антарктичних експедицій.