Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло

З 11 грудня український криголам «Ноосфера» вперше працює за полярним колом — Південним. Там корабель забезпечує проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Полярне коло — це уявна лінія на 66°33ʼ північної або південної широти, яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день і полярна ніч щонайменше одну добу на рік.

Антарктична станція «Академік Вернадський» розташована перед полярним колом. З неї почався маршрут «Ноосфери» на Південь — через полярне коло, затоку Маргарет-Бей на західній стороні Антарктичного півострова до британської антарктичної станції «Ротера» на острові Аделеїд.

Капітан криголама Андрій Старіш розказав, що кораблю на шляху довелось понад дві години маневрувати між айсбергами. Ця робота вимагає значного досвіду і доброго розуміння навігаційних можливостей судна.

На всьому шляху океанографи шукали морські теплові хвилі, які періодично виникають внаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктики. Для точнішого пошуку місць кліматичних аномалій за допомогою акустичного обладнання зробили картографію морського дна. Далі спеціальним зондом CTD науковці виміряли в 12 точках Південного океану температуру, солоність, кисень, рівень кислотності, а також проаналізували хімічні та біологічні показники. В антарктичному науковому центрі кажуть, що результати виявилися досить несподіваними, але про них обіцяють розказати, коли дослідження завершать.

Також українські і мексиканські геологи за допомогою мультикорера — пристрою, що вдавлює в дно трубки для збору проб морського дна, відібрали зразки донних відкладів. Їхній аналіз дозволить краще зрозуміти, як змінювався клімат останні тисячі років.

Окрім роботи в океані, вчені завітали на британську станцію «Ротера». Це найбільша антарктична станція Великої Британії, влітку там працює до 100 полярників, а взимку — 22. Вчені обговорили можливості спільних досліджень, які планують почати вже цього сезону. Тепер починається зворотний шлях «Ноосфери» до «Вернадського», на якому також триватимуть дослідження.