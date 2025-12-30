Розслідувачі знайшли у Криму новий палац Путіна з власною лікарнею

Розслідувачі знайшли нову резиденцію Путіна з власною лікарнею в тимчасово окупованому українському Криму.

Про це йдеться в розслідуванні російського Фонду боротьби з корупцією.

Маєток розташований на узбережжі Чорного моря, має власну клініку з операційною, великий спа-комплекс і вертолітний майданчик. За оцінками розслідувачів, будівництво коштувало приблизно десять мільярдів рублів — майже $130 мільйонів.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Раніше на цьому місці був пансіонат «Мис Айя». Після анексії Криму у 2014 році землю та будівлі забрали у Віктора Януковича і передали в держвласність. Згодом там почали зводити новий палац для Путіна.

Головна будівля має площу понад 9 тисяч квадратних метрів, ще майже 5 тисяч — гостьовий будинок. На території також є будівлі для персоналу, технічні споруди, власна набережна, пірс і штучний пляж.

У палаці облаштували приватну лікарню з кабінетами лікарів, стоматологією та операційною. Там є обладнання для анестезії, штучної вентиляції легень, рентгену та ендоскопії. Окремо — стерилізаційні приміщення та сховища медичних матеріалів.

Також у маєтку є великий спа-центр з басейнами, кріокамерою та масажними зонами. На нижньому рівні — кінотеатр, більярдна, винний погріб і зона відпочинку з басейнами. Палац збудований за тією ж схемою, що й відома резиденція Путіна в Геленджику.

Обʼєкт оформлений через ланцюжок фірм. Формальним власником вказують ТОВ «Берег», повʼязане з компанією «Голден Гейт» із засекреченими власниками. У довіреностях фігурують ті самі юристи, що й в історії з палацом у Геленджику: Бєлкін, Ульянов і Шахов.

У технічному завданні на інтерʼєри прямо вказані вимоги Федеральної служби охорони, що виключає версію про приватну дачу, адже ФСО Росії охороняє виключно президента, зазначають розслідувачі.