СNN: США вперше вдарили дроном по порту у Венесуелі

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США вперше завдало удару безпілотником по портовому обʼєкту на узбережжі Венесуели.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел, на початку грудня вдарили по віддаленому причалу, який американська влада вважала логістичним пунктом венесуельського угруповання Tren de Aragua.

За даними США, там зберігали наркотики та завантажували їх на човни для подальшого транспортування. На момент атаки на обʼєкті нікого не було, тому минулося без жертв. Удар знищив інфраструктуру і кілька суден.

Це перший відомий випадок атаки США по цілі безпосередньо на території Венесуели. Раніше американські удари в межах антинаркотичної кампанії стосувалися лише суден у міжнародних водах Карибського моря та Тихого океану.

Два джерела CNN стверджують, що розвіддані для операції надавали підрозділи Сил спеціальних операцій США. Водночас у Командуванні спецоперацій це заперечили та заявили, що не брали участі в ударі.

Президент США Дональд Трамп фактично підтвердив атаку в інтерв’ю 26 грудня, заявивши, що США знищили «великий обʼєкт, звідки виходили судна з наркотиками». Однак він не уточнив, хто саме проводив операцію — армія чи ЦРУ.

CNN зазначає, що удар може посилити напруження у відносинах між США та президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Офіційних коментарів від Білого дому, ЦРУ або венесуельської влади ще немає.