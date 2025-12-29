Таїланд заявив, що Камбоджа порушила перемирʼя, запустивши 250 дронів у його повітряний простір

Армія Таїланду заявила, що Камбоджа порушила режим припинення вогню, запустивши в повітряний простір Таїланду 250 безпілотнків.

Про це йдеться в заяві армії Таїланду, передає BBC.

У війську зазначили, що безпілотники перетнули державний кордон і перебували над територією Таїланду. Там вважають, що такі дії є провокацією і суперечать домовленостям про припинення вогню.

Водночас міністр закордонних справ Камбоджі Прак Сокхон заявив у ефірі державного телебачення, що країни вже обговорили цей інцидент. За його словами, сторони домовилися розслідувати ситуацію і негайно її врегулювати.

Таїланд і Камбоджа погодилися на припинення вогню 26 грудня, воно набуло чинності наступного дня. Сторони зобовʼязалися припинити вогонь, зупинити переміщення військ, а також співпрацювати в розмінуванні територій і боротьбі з кіберзлочинністю.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка час від часу спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо тисячолітнього храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

24 липня між країнами через прикордонні суперечки стався пʼятиденний збройний конфлікт. Тоді загинули щонайменше 48 людей, а майже 300 тисяч тимчасово залишили свої будинки.

За посередництва президента США Дональда Трампа країни підписали перемирʼя, а 26 жовтня — розширену угоду про припинення вогню. Проте 8 грудня Таїланд заявив, що завдав авіаударів по території Камбоджі на тлі конфлікту через спірний кордон. Країни звинувачують одна одну в порушенні перемирʼя.