Між Таїландом і Камбоджею відновились бойові дії. Раніше їх зупинили завдяки Трампу

Таїланд заявив, що 8 грудня завдав авіаударів по території Камбоджі на тлі конфлікту через спірний кордон. Країни звинувачують одна одну в порушенні перемирʼя, яке в липні й жовтні укладали завдяки президенту США Дональду Трампу.

Про це пишуть Reuters і BBC.

У тайській армії повідомлюють про щонайменше одного загиблого і вісім поранених військових. У Камбоджі кажуть про трьох постраждалих мирних жителів.

Повітряні сили Таїланду заявили, що Камбоджа мобілізувала важке озброєння, передислокувала бойові підрозділи та підготувала сили підтримки. Серед іншого, тайські Військово-повітряні сили атакували комплекс казино в Камбоджі. Вони стверджують, що це «командний центр для безпілотників».

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що тайські військові розпочали атаки на світанку у двох місцях після кількох днів провокацій й атаки напередодні вранці. Там додали, що камбоджійські війська не відповіли.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка час від часу спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо тисячолітнього храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

24 липня між країнами через прикордонні суперечки стався пʼятиденний збройний конфлікт. Тоді загинули щонайменше 48 людей, а майже 300 тисяч тимчасово залишили свої будинки.

За посередництва Трампа країни підписали перемирʼя, а 26 жовтня — розширену угоду про припинення вогню. Премʼєр Камбоджі Хун Манет підтримав висування Трампа на Нобелівську премію миру.