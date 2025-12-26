Медіа: Таїланд і Камбоджа домовилися про умови припинення вогню, яке почне діяти з 27 грудня

У пʼятницю, 26 грудня, після трьох днів переговорів представники Таїланду та Камбоджі домовилися про умови початкового припинення вогню, яке набуде чинності 27 грудня.

Про це пише телеканалу Thai PBS із посиланням на джерело в секретаріаті Таїланду.

За його словами, початковий режим припинення вогню діятиме 72 години. Його продовження має схвалити Рада національної безпеки Таїланду, а потім підписати міністри оборони обох країн.

Шостий проєкт угоди про перемирʼя представники Камбоджі та Таїланду ухвалили після трьох днів переговорів,, які розпочалися 24 грудня, на прикордонному контрольно-пропускному пункті між країнами.

Джерело Thai PBS повідомило, що атмосфера на сьогоднішньому засіданні секретаріату Генерального прикордонного комітету (GBC) — спільного військово-цивільного механізму Таїланду і Камбоджі — була напруженою.

Ці переговори стали першим двостороннім діалогом з моменту поновлення зіткнень 8 грудня, унаслідок яких загинули щонайменше 44 людини, а понад пів мільйона цивільних були переміщені по обидва боки кордону.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка час від часу спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо тисячолітнього храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

24 липня між країнами через прикордонні суперечки стався пʼятиденний збройний конфлікт. Тоді загинули щонайменше 48 людей, а майже 300 тисяч тимчасово залишили свої будинки.

За посередництва президента США Дональда Трампа країни підписали перемирʼя, а 26 жовтня — розширену угоду про припинення вогню.

Проте 8 грудня Таїланд заявив, що завдав авіаударів по території Камбоджі на тлі конфлікту через спірний кордон. Країни звинувачують одна одну в порушенні перемирʼя.