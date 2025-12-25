Таїланд і Камбоджа розпочали перемовини про припинення вогню

У середу, 24 грудня, представники Таїланду та Камбоджі розпочали чотириденні переговори про припинення вогню після 16 днів прикордонних зіткнень.

Про це пише Reuters із посиланням на представників обох країн.

Переговори проходять на прикордонному контрольно-пропускному пункті між країнами.

Очікується, що вони триватимуть до 27 грудня. Речник Міністерства оборони Таїланду Сурасант Конгсірі заявив, що Бангкок «дуже сподівається, що зустріч матиме позитивні результати».

Як пише Bloomberg, тайські військові на переговорах порушать питання:

застосування протипіхотних мін;

використання історичних місць як військових позицій;

ведення вогню з важкого озброєння з територій цивільних громад;

використання цивільних будівель як військових позицій або місць зберігання зброї.

Обидві сторони заперечують напади на цивільних, стверджуючи, що вони атакують лише військові цілі.

27 грудня має відбутися двостороння зустріч Генерального прикордонного комітету (GBC) — спільного військово-цивільного механізму Таїланду і Камбоджі для врегулювання ситуації на спільному кордоні.

Якщо обговорення згоди досягти не вдасться, тайська сторона не підпише жодної угоди.

Ці переговори стануть першим двостороннім діалогом з моменту поновлення зіткнень 8 грудня, унаслідок яких загинуло щонайменше 44 людини, а понад пів мільйона цивільних було переміщено по обидва боки кордону.

Пʼять днів зіткнень у липні завершилися початковою угодою про припинення вогню за посередництва Малайзії та президента США Дональда Трампа. Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео заявив, що липневе припинення вогню тоді було «поспішним».

Бої продовжуються в деяких частинах східних та північно-східних провінцій Таїланду, що межують з Камбоджею, обидві сторони претендують на територію, повідомили у Міністерстві оборони Таїланду.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка час від часу спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо тисячолітнього храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

24 липня між країнами через прикордонні суперечки стався пʼятиденний збройний конфлікт. Тоді загинули щонайменше 48 людей, а майже 300 тисяч тимчасово залишили свої будинки.

За посередництва Трампа країни підписали перемирʼя, а 26 жовтня — розширену угоду про припинення вогню. Премʼєр Камбоджі Хун Манет підтримав висування Трампа на Нобелівську премію миру.

Проте 8 грудня Таїланд заявив, що завдав авіаударів по території Камбоджі на тлі конфлікту через спірний кордон. Країни звинувачують одна одну в порушенні перемирʼя, яке в липні й жовтні укладали завдяки президенту США Дональду Трампу.