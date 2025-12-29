Росія атакувала Україну 25 дронами. Скільки збила ППО

У ніч проти 29 грудня Росія атакувала Україну 25 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗС України.

Дрони запускали з таких напрямків: Орел, Міллерово — РФ, Гвардійське — тимчасово окупований Крим, Донецьк. Майже 15 дронів — «шахеди».

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 21 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовані влучання чотирьох ударних БпЛА у двох місцях.

Зокрема, вночі та вранці ППО знищила на Дніпропетровщині 12 безпілотників. Армія РФ поцілила по Дубовиківській та Васильківській громадах — зайнялися навчальний заклад і приватний будинок, розповіли в ОВА.