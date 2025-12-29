Трамп: Путін не погодився припинити вогонь на час референдуму в Україні

Путін не погодився припинити вогонь на час референдуму в Україні, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції.

За словами Трампа, Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Трамп сказав, що розуміє це, але думає, що це вдасться вирішити.

24 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може винести мирну угоду з 20 пунктів на ратифікацію парламенту або провести всеукраїнський референдум. За словами Зеленського, для цього необхідні щонайменше 60 днів і повне припинення вогню.

У неділю, 28 грудня, у Флориді, США відбулася зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в резиденції «Мар-а-Лаго», зустріч тривала близько трьох годин.

Трамп заявив, що зустріч була чудовою, сторони стали значно ближчими до домовленостей і, «можливо, дуже близькими». Він зазначив, що і Росія, й Україна «хочуть завершення війни», проте в обговоренні плану залишаються одна-дві дуже складні проблеми, зокрема щодо територій.

До зустрічі з українським лідером Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За даними Кремля, вона тривала одну годину і пʼятнадцять хвилин. Там також заявили, що після зустрічі Трамп зателефонує Путіну ще раз.