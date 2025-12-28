На Прикарпатті сталася ДТП: загинула людина, серед 13 поранених — двоє дітей

У Калуському районі Івано-Франківської області рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік між селами Надіїв та Раків. У салоні перебували 30 пасажирів і два водії. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще 13 людей, серед яких двоє дітей, отримали травми.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів.

Обставини аварії з’ясовують.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук висловила співчуття рідним загиблого та закликала водіїв бути уважними на дорогах через складні погодні умови.

ДСНС також попередила, що протягом доби 29 грудня на Прикарпатті очікуються пориви західного вітру 15—20 м/с, на дорогах утримається ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки.