У Польщі сталася ДТП напередодні Різдва: загинуло пʼятеро українців

У селі Зеленець, поблизу Бжега, Польща, напередодні Різдва, 24 грудня, сталася ДТП, унаслідок якої загинуло п’ятеро українців.

Про це повідомляє TVN24.

Аварія сталася на перехресті двох національних доріг — там зіткнулися два автомобілі — Ford Kuga, яким керував 59-річний житель Бжега, та Volkswagen Passat, у якому перебували українці. Водій «форда» також загинув.

Обставини та причини ДТП наразі не розголошуються, дату судово-медичної експертизи оголосять у понеділок.

Пресслужба МЗС України підтвердила «Європейській правді», що в аварії загинули п’ятеро українців — 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Консули України підтримують зв’язок із родичами загиблих та координуються з місцевими органами влади.