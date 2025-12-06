У Польщі сталася аварія з автобусом, у якому перебували 26 українців

У Польщі поруч з Любліном сталася аварія за участі автобуса — у ньому було 26 українців.

Про це повідомляє польське медіа Radio Lublin.

Аварія сталася на національній дорозі № 17 у селі Кольонія-Седліщкі близько третьої ранку за місцевим часом (02:00 за київським часом).

За даними поліції, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, просто на автобус, що їхав маршрутом Рава-Руська — Варшава. Чоловік загинув на місці.

Від удару автобус з’їхав із дороги в поле. У салоні перебували 26 громадян України, на щастя, ніхто з них не постраждав. Причину виїзду автомобіля на зустрічну смугу встановлюють.

Польська поліція повідомила, що після аварії дорогу заблокували, машини обʼїжджали ділянку прилеглими населеними пунктами. Станом на 07:30 ранку рух на ділянці відновили.