Pink Floyd випустили відео на “Wish You Were Here” через 50 років після релізу пісні

Pink Floyd презентували музичне відео на пісню “Wish You Were Here”, через пів століття після її виходу. Вона увійшла до однойменного альбому 1975 року, який цього року очолив різдвяний чарт.

Про це повідомляє NME.

Відео починається з кадру Місяця, а далі на екрані з’являються сюрреалістичні образи: сперматозоїди, що прямують до яйцеклітини, око, наповнене вогнем, та світлові спалахи у темряві. Далі йдуть камерні кадри групи в студії та у метро, а також психоделічні анімації фігурки, що плаває крізь час і простір.

Реліз відео приурочений до святкування 50-річчя альбому, який був перевиданий у нових цифрових та фізичних версіях на початку грудня.