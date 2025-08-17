Помер каскадер, якого підпалили для обкладинки альбому Pink Floyd

Голлівудський актор і каскадер Ронні Ронделл — молодший помер 12 серпня в будинку для літніх людей. Йому було 88 років.

Про це пише BBC.

Ронделл народився в Каліфорнії в 1937 році. Свою першу акторську роль він отримав ще підлітком, на початку 1950-х років, у фільмі «Мама й тато Кетл на ярмарку». Його перша роль каскадера була в телесеріалі «Солдати удачі», що виходив з 1955 по 1957 рік.

Steve Granitz / Getty

Між 1960 і 1990-ми роками він працював над кількома американськими телесеріалами, зокрема «Ангели Чарлі», «Династія» та «Рятувальники Малібу», а також над такими фільмами, як «Спартак», «Діаманти назавжди» (Бондіана) і «Малюк-каратист».

Він також брав участь у бойових сценах фільму «Шенандоа» (1965), дія якого відбувається під час Громадянської війни в США, в епізоді бійки в барі у вестерні «Палаючі сідла» (1974) та вражаючих сценах пожежі у фільмі «Пекло в піднебессі», який вийшов того ж року.

Пізніше у своїй карʼєрі він працював координатором трюків у таких фільмах, як «Бетмен і Робін» і «Могутні каченята».

Однак попри велику кількість ролей у кіно, більшість людей дізналися про Ронделла після того, як його підпалили для обкладинки альбому британського рок-гурту Pink Floyd 1975 року Wish You Were Here. На фото він потискає руку своєму колезі-каскадеру Денні Роджерсу.

Обрі Павелл, який зробив фотографію для обкладинки, розповів The Guardian у 2020 році, що Ронделл неохоче йшов на цей трюк і сказав, що це небезпечніше, ніж екшн-сцени. Ронделла змастили захисним гелем, а його костюм і перука були покриті вогнетривким засобом.

Знімок робили 14 разів, але на 15-й спробі вітер змінив напрямок і здув вогонь йому в обличчя — Ронделл втратив брову і частину своїх фірмових вусів.

«Ронні був дуже люб’язний щодо цього, враховуючи... але, як для професіонала кіноіндустрії, все це було робочим днем», — сказав Павелл.

Ронделл пішов на пенсію у 2001 році, але отримав свою останню каскадерську роль у фільмі «Матриця: Перезавантаження» у 2003 році. Там він взяв участь у складній сцені автомобільної погоні.