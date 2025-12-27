ППО збила 474 дрони та 29 ракет, якими Росія вночі та зранку била по Україні

З вечора 26 грудня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни випустили 519 БпЛА різних типів та 40 ракет. Це, зокрема, 10 балістичних ракет «Іскандер-М»/Х-47М2 «Кинджал», сім крилатих ракет «Іскандер-К»/«Калібр», 21 крилата ракета Х-101 та дві крилаті ракети Х-22.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українським військовим вдалося знешкодити 503 повітряні цілі Росії. Це:

474 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів;

шість балістичних / аеробалістичних ракет «Іскандер-М»/Х-47М2 «Кинджал»;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К»/«Калібр»;

19 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання десяти ракет та 25 ударних БпЛА на 30 локаціях, на 16 — впали уламки.

Основним напрямком удару сьогодні були Київ та Київщина. Там загинули двоє людей, понад 30 постраждали. Зруйновані десятки житлових будинків, без світла і тепла залишилися тисячі мешканців. Детальніше про наслідки читайте тут.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран