Із січня вчителям в Україні підвищать зарплати на 30%

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підвищення зарплат педагогам на 30%, починаючи із січня 2026 року.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

За її словами, для цього у бюджеті передбачили фінансування на перші 8 місяців 2026 року. Зокрема, майже 92 мільярди гривень освітньої субвенції розподілили між місцевими бюджетами, додатково 21,4 мільярда гривень переспрямували для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

Наступне підвищення зарплат освітянам — ще на 20% — заплановане на вересень 2026-го.

Також уряд ухвалив рішення про щомісячні доплати для понад 409 тисяч вчителів за роботу в несприятливих умовах праці, з них 25,5 тисячі — у прифронтових громадах. Додаткові гроші вчителі отримуватимуть із січня по серпень 2026 року.

Для цього передбачили 10,37 мільярда гривень у межах бюджету Міністерства освіти і науки України.