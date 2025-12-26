Голосування на виборах під час війни може бути онлайн та офлайн. У парламенті розглядають варіанти для українців за кордоном

На виборах під час війни можуть розглянути гібридний формат голосування — офлайн та онлайн. Також можливий варіант голосування впродовж кількох днів.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на засіданні парламентської робочої групи, яка працює над законопроєктом про вибори в умовах воєнного стану.

За його словами, це повʼязано зі складнощами організації голосування для українських біженців за кордоном.

«Нам треба буде або робити це в декілька днів, або повертатися до питання гібридного голосування із застосуванням онлайн-механізмів. Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює, чи можна насправді робити гібридне голосування — онлайн та офлайн», — сказав Арахамія.

Він зазначив, що в деяких країнах законодавство обмежує відкриття додаткових виборчих дільниць, і це потребуватиме додаткового фінансування.

Ще одна проблема — участь у голосуванні внутрішньо переміщених осіб. За словами голови фракції «Слуга народу», реєстр виборців не має точних даних про всіх внутрішніх переселенців.

ВПО часто не реєструються, бо бояться мобілізації. А їхня низька явка може підірвати легітимність виборів.

«Нам треба фокусуватися на максимізації явки. Мені здається, що вона може бути внаслідок того, що ми розширимо можливості для голосування: або додаємо кілька днів, або додаємо можливість онлайн-голосування», — додав Арахамія.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції немає прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів і референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Попри це, Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю від 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори й «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 22 грудня заявив, що нардепи у Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.

Пізніше її створення схвалив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він заявив, що закон про вибори під час війни застосують один раз.