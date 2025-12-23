Голова парламенту Стефанчук: Закон про вибори під час війни застосують один раз

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Його використають одноразово.

Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, повідомляє «Суспільне».

За його словами, групу очолює перший заступник спікера ВР Олександр Корнієнко. До її складу увійдуть представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

Стефанчук додав, що робоча група напрацює документ, «який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові».

Глава парламенту зазначив, що під час створення законопроєкту потрібно буде прописати, як голосуватимуть військові, переселенці та українські біженці за кордоном, розглянути питання проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, а також присутності на виборах іноземних спостерігачів.

«По кожному питанню є ціла низка за і проти, які треба пропрацювати, взяти найкращий світовий досвід і запропонувати Україні новий закон, який буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі і будемо рухатися цим шляхом», — сказав Стефанчук.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції немає прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів та референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Попри це Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю від 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори і «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.

Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія 22 грудня заявив, що нардепи у Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.