Росіяни вдарили ракетою по Умані та КАБами по Харкову. Є загиблі, серед постраждалих — діти

У пʼятницю, 26 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. По Харкову били авіабомбами.

Про наслідки повідомляють обласні військові адміністрації.

Через російський удар по Умані на Черкащині пошкоджені щонайменше пів сотні будинків. З них сім — зруйновані повністю, один — частково.

Відомо про шістьох постраждалих, двоє з них — діти.

1 7











Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Ігор Табурець / Черкаська ОВА / Telegram

У Харкові росіяни влучили авіабомбою по одній з найжвавіших трас міста — загорілися автівки, постраждали будинки поряд. Ще два КАБи впали за межами Харкова.

У машинах, що загорілися, були люди. Двоє чоловіків загинули. Восьмеро людей поранені, зокрема 9-місячна дівчинка. Дитину і двох дорослих госпіталізували.