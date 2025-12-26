Росія відклала перший запуск ракети «Союз-5» у межах проєкту «Байтерек»

Росія та Казахстан відклали перший запуск ракети «Союз-5» у межах спільного космічного проєкту «Байтерек».

Про це пише Bloomberg.

Запуск перенесли нібито для додаткових перевірок бортових систем ракети та наземного обладнання. У «Роскосмосі» заявили, що проєкт перебуває на фінальній стадії виробництва.

Ракету «Союз-5» планували запустити до кінця 2025 року з комплексу «Байтерек» на космодромі «Байконур» у Казахстані. Тепер точну дату визначать після завершення всіх тестів і погодження між учасниками програми.

Влада Казахстану очікує, що запуск може відбутися в І кварталі 2026 року. Проєкт «Байтерек» позиціонують як спробу Росії створити конкуренцію SpaceX. Водночас розробка ракети «Союз-5» роками відстає від графіка.

Bloomberg зазначає, що на програму вплинули міжнародні санкції, запроваджені після анексії українського Криму у 2014 році та посилені санкції, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Також наприкінці листопада на «Байконурі» пошкодили стартовий майданчик під час запуску ракети до Міжнародної космічної станції, його планують відремонтувати до лютого. Через це Росія тимчасово не могла відправляти пілотовані місії.