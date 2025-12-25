Під час бойових дій восени 2025 року українські військові звільнили 5 сіл на Дніпропетровщині.

Про це повідомив 225 окремий штурмовий полк у Телеграмі.

Ідеться про села Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне. Операція зі звільнення тривала понад 100 днів восени 2025 року.

Села звільнили за підтримки бійців 20 армійського корпусу. Усі 100 днів воїни 3 штурмового батальйону 225 ОШП перебували на позиціях, їх представили до нагород.

Це унікальний випадок, коли підрозділ упродовж понад 100 днів безперервно утримував позиції та просувався вперед, зазначили військові.