ЗСУ звільнили село Тихе на Дніпропетровщині

Бійці 67 окремої механізованої бригади заявили про зачищення від російських окупантів села Тихе Дніпропетровської області.
Про це бригада повідомила у Facebook.
21 листопада росіяни оприлюднили відео, як солдати тримають прапор РФ на Олександрівському напрямку та заявляють про окупацію Тихого і Відрадного в Покровській громаді.
Військові 67 ОМБр ЗСУ повідомили, що 5 грудня зачистили Тихе від росіян. Станом на 6 грудня село під контролем українських військових.
За даними Генштабу, за добу 6 грудня на Олександрівському напрямку росіяни провели 16 атак.
- Міноборони Росії 2 грудня заявило, що захопило Покровськ Донецької області та Вовчанськ на Харківщині. Генштаб ЗСУ цю інформацію заперечив.