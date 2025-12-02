Росіяни заявили, що захопили Покровськ і Вовчанськ. У ЗСУ заперечують

Міноборони Росії 2 грудня заявило, що захопило Покровськ Донецької області та Вовчанськ на Харківщині. Генштаб ЗСУ цю інформацію заперечує.

У Покровську Донецької області, за даними Генштабу, українські війська утримують північну частину міста по лінії залізниці. Українські підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський прапор в одному з районів міста.

У Вовчанську на Харківщині росіяни намагаються просуватись, застосовують малі піхотні групи, дрони й артилерію. Однак українські військові утримують позиції.

Тим часом аналітичний проєкт DeepState пише, що росіяни на Донеччині окупували Козацьке, а також просунулися в Покровську, Мирнограді, поблизу Шахового і Миколаївки (Донеччина), а також біля Камʼянського (Запорізька область).