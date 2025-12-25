Боксер Олександр Усик очолив рейтинг 10 найкращих боксерів за версією The Ring

Український боксер та чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів без урахування вагової категорії за версією The Ring.
Про це пише спортивне видання The Ring.
У новому рейтингу Усик піднявся з другого на перше місце після того, як американець Теренс Кроуфорд завершив карʼєру. Загалом усі боксери піднялися на одну позицію в рейтингу:
1. Олександр Усик (Україна) — надважка вага;
2. Наоя Іноуе (Японія) — напівлегка вага;
3. Джессі Родрігес (США) — легка вага;
4. Дмітрій Бівол — напівважка вага;
5. Артур Бетербієв — напівважка вага;
6. Джунто Накатані (Японія) — легка вага;
7. Шакур Стівенсон (США) — легка вага;
8. Девід Бенавідес (США) — напівважка вага;
9. Девін Гейні (США) — друга напівлегка вага;
10. Оскар Коллазо (США) — мінімальна вага.
- У рейтингу надважкої ваги перше місце замість Усика посів британець Фабіо Вордлі, якому він передав титул, коли в листопаді відмовився він пояса WBO. Даніель Дюбуа на третьомі місці.