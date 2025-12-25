Генштаб: Українські військові вдарили ракетами по Новошахтинському НПЗ у Росії

Підрозділи Повітряних сил ЗСУ атакували ракетами Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

По підприємству українські військові влучили крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow.

Там зафіксували вибухи. Масштаби збитків уточнюють.

Новошахтинський завод вже неодноразово був під атакою дронів. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії.

Обʼєкт безпосередньо залучений до забезпечення Збройних сил РФ. Зокрема, підприємство постачає російським військам дизельне пальне та авіаційний гас.

Загальний обсяг резервуарів заводу — понад 210 тисяч м³.