СБУ атакувала дронами морський порт і газопереробний завод у Росії

Дрони СБУ атакували нафтові резервуари в морському порту «Темрюк» у Краснодарському краї і газопереробний завод в Оренбурзі.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в спецслужбі.

У порту «Темрюк» палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі — близько 2 000 м².

А на Оренбурзькому газопереробному заводі спалахнув газ у трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Роботу на підприємстві призупинили. Цей завод — найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє 37,5 млрд м³ газу на рік.