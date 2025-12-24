Українські військові вночі вдарили по заводу каучуку та базі безпілотних катерів росіян

У ніч проти 24 грудня українські військові атакували кілька обʼєктів росіян на окупованій території України та в РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У місті Єфремов Тульської області РФ під ударом був Єфремовський завод синтетичного каучуку, який спеціалізується на виробництві складових для вибухівки і твердого ракетного пального. На заводі вибухи та масштабна пожежа.

Також українські війська поцілили по місцю зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в Криму.

Крім того, під атакою були склад російських військових у Довжанську (Луганська область) та ППО й підрозділи росіян на окупованій частині України.