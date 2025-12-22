Українські військові вдарили по нафтовому терміналу в Краснодарському краї РФ

Українські військові вночі атакували нафтовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Там сталась серія вибухів, пошкоджено трубопровід, два причали та два судна. Також сталася пожежа на площі понад 1 000 м², зокрема в резервуарному парку, загорілось судно.

Також українська ракета поцілила по базі катерів РФ в Оленівці (тимчасово окупований Крим), там виникла масштабна пожежа.

Крім цього, українські військові знищили склад боєприпасів росіян в районі Українська (окупована частина Донеччини) та атакували місця, де зберігали та запускали дрони Shahed біля Донецька.