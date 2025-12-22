ГУР атакував російські винищувачі. Проникли всередину захисного ангара

Головне управління розвідки повідомляє, що на аеродромі під російським Липецьком виведені з ладу багатоцільові винищувачі Су-30 і Су-27.
Операцію у ніч проти 21 грудня виконав представник Руху опору. Її планували два тижні — вивчали маршрут патрулювання і графік зміни вартових. Завдяки підготовці вдалося проникнути на територію аеродрому, атакувати літаки просто в захисному ангарі, а потім залишити обʼєкт.
- Джерела «Бабеля» повідомляли, що 19 грудня у Волгоградській області РФ завдяки ГУР вийшов з ладу газогін «Центральна Азія — Центр» — ключовий елемент системи, якою Росія щороку імпортує до 12 мільярдів кубометрів газу. Після 2022 року Москва використовувала цей газогін у реверсних схемах і закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану, щоб покрити місцевий дефіцит.