У Росії ГУР вивів з ладу газопровід для імпорту з Центральної Азії

19 грудня поблизу села Романівка Ольховського району Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід «Центральна Азія — Центр».

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР МО.

За кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених і спеціальних служб. У Росії заявили, що причиною стало просідання ґрунту. Проте світлини, які «Бабелю» передали джерела, демонструють, що інцидент — результат диверсії.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Газогін «Центральна Азія — Центр» — ключовий елемент системи, якою Росія щороку імпортує до 12 мільярдів кубометрів газу. Після 2022 року Москва використовувала цей газогін у реверсних схемах і закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану, щоб покрити місцевий дефіцит.

Наразі транзит газу цим маршрутом зупинений на невизначений термін.