Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Романа Ісаєнка після розслідування журналістів

Кабінет міністрів України відсторонив від роботи голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка та порушив проти нього дисциплінарне провадження.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 24 грудня 2025 року.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби має виконати дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 року і проінформувати Кабмін про результати.
У лютому цього року голова Держлікслужби став фігурантом розслідування Bihus.Info. У ньому йшлося про те, що в липні 2023 року Держлікслужба атестувала на лабораторний аналіз лікарських препаратів приватну лабораторію «Добробут-Лікілаб», яка вже через тиждень стала отримувати направлення на дослідження.
За даними журналістів, власниками лабораторії в офіційних реєстрах вказані люди з оточення Романа Ісаєнка і профільного працівника Служби безпеки України.
У листопаді «Економічна правда» з посиланням на джерела на фармринку писала, що Національне антикорупційне бюро України прийшло з обшуками до головного офісу Держлікслужби. Зокрема, у кабінеті керівника служби правоохоронці вилучили значну кількість документів.
Після обшуків Ісаєнко пішов на лікарняний. За якою справою були обшуки — офіційно не повідомляли. «Економічна правда» з посиланням на правоохоронні органи писала, що вони могли бути повʼязані з незаконним збагаченням.
23 грудня Bihus.Info опублікувало другу частину розслідування, в якій є записи розмов фігурантів справи.
- Роман Ісаєнко очолює Держслужбу з лікарських засобів та контролю за наркотиками з березня 2024 року. До нього головою була Наталія Гудзь, яку разом з першим заступником Владиславом Цілиною звільнили у 2018 році через необґрунтовану заборону різних вакцин проти туберкульозу, гепатиту B, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку.