Перед атакою на підводний човен СБУ вивела з ладу російський літак, який міг зашкодити операції

Служба безпеки України повідомила, що перед успішною атакою на російський підводний човен «Варшавʼянка» в Новоросійську вивела з ладу протичовновий літак Іл-38Н. Він міг зашкодити операції.

Модернізований літак-розвідник Іл-38Н призначений для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення морських мін і завдання торпедних ударів. У Чорному морі окупанти мали лише один літак такого класу, здатний виявляти підводні дрони Sub Sea Baby — він активно протидіяв українським атакам. Орієнтовна вартість ІЛ-38Н — $24 мільйони.

Щоб вдарити по ньому на авіабазі в Єйську, СБУ використала дрон з бойовою частиною, яка вибухнула над землею. Дві тисячі бойових елементів впали на відсік з основним обладнанням і радарами, а також пошкодили двигун.