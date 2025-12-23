Музею історії України передали унікальний меч часів Київської Русі, який випадково знайшли під Радомишлем

Національному музею історії України передали випадково знайдений у Житомирській області рідкісний меч часів Київської Русі. Артефакт планують дослідити та підготувати до експозиції.

Про це повідомили в Національному музеї історії України.

Знайдений меч і дві сокири музею подарували Віктор Мощенко та його донька Наталія. У музеї кажуть, що цей рідкісний меч датують Х — XI століттям. Такими мечами воювали варязькі дружини київських князів.

Місце знаходження теж символічне. Радомишль — це територія колишніх древлян, де точилися криваві події часів Олега, Ігоря та Ольги.

Слов’янське плем’я древлян мешкало на Лівобережному Поліссі. Це була самостійна держава з розвинутою економікою, князівською владою та укріпленими містами, такими як Іскоростень (сучасний Коростень) Вручій (зараз — Овруч), Малин, Мическ та Микгород (сьогодні — Радомишль).

Після закріплення на київських пагорбах та встановлення контролю над Середнім Подніпров’ям скандинавські загони почали експансію в древлянські землі. 884 року київський князь Олег здійснив перший похід на древлян.

Його наступник, Ігор, продовжував ці напади і навіть загинув під час збирання данини з древлян. Ігоря стратили, коли древляни зненацька захопили його та привʼязавши до двох нагнутих дерев, роздерли на дві частини.

Остаточно древлян підкорила княгиня Ольга лише у 946 році — вона вщент спалила їхню столицю Іскоростень.

У Музеї кажуть, що подібні знахідки люди часто продають. А вчинок родини Мощенків допомагає боротися з незаконним обігом археологічних знахідок й «перетворенням історії на товар».

Меч попри пошкодження стане експонатом Національного музею історії України. На ньому збереглися бронзова бутероль зі срібною інкрустацією, руків’я та перехрестя з орнаментом.

Археологи найближчим часом обстежать місце знахідки.

Віктор Мощенко разом з донькою отримали від музею отримали подяку та подарунок — альбом, де зібрані найкращі експонати музею. Їм також провели індивідуальну екскурсію по всіх виставках.