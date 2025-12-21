Португалія щороку виділятиме €25 мільйонів на закупівлю української зброї

Португалія спрямовуватиме €25 мільйонів щорічно протягом пʼяти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за результатами зустрічі зі своїм португальським колегою Нуну Мело 21 грудня.

Також країна підтвердила готовність зробити внесок у розмірі €50 мільйонів до механізму PURL.

Міністри обговорювали продовження співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості та перспективи спільних довгострокових проєктів. Окремо Шмигаль і Мело зупинилися на критичних потребах оборони України.