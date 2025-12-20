Виробництво дронів, переговори і вибори за кордоном. Головне з пресконференції Зеленського та премʼєра Португалії Монтенегру

Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру провели пресконференцію. Говорили про спільне виробництво дронів, перемовини з РФ та вибори за кордоном.

Про це стало відомо з YouTube-каналу Офісу президента України.

Премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру прибув з візитом до Києва. У столиці він разом із президентом Зеленським вшанував памʼять полеглих українських воїнів та провів пресконференцію. Ось головні заяви:

США пропонують формат переговорів Україна — США — Росія, а також планують окрему зустріч із представниками РФ. Зеленський каже, що треба, аби були присутні й представники ЄС.

Португалія передала €600 тисяч на підтримку української енергетики, також країна залучить для допомоги свої компанії та технології.

МЗС України працює над створенням інфраструктури, щоб провести вибори за кордоном. Водночас на тимчасово окупованих територіях вибори не проводитимуть.

Україна і Португалія підписали документ про спільне виробництво морських дронів. За словами Зеленського, нині це один з найперспективніших напрямків в оборонній роботі.

Військова допомога Україні від Португалії з 2022 року сягає вже €270 мільйонів. За період війни Португалія прийняла понад 70 тисяч українських біженців.

Під час останньої розмови з журналістами 14 грудня президент Володимир Зеленський говорив про перемовини щодо американського мирного плану, про призначення нового голови Офісу президента та про звільнення білоруських політвʼязнів.