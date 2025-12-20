Росія вчергове атакувала Україну. Що відомо про наслідки на цей час

Росіяни вчергове атакували Україну дронами та ракетами. Що відомо про наслідки на Харківщині, Запоріжжі, Одещині та Донеччині на цей час.

Про це йдеться на сторінках ОВА та ДСНС.

Харківщина. Росіяни атакували Ізюм, з-під завалів деблокували тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще одна людина постраждала.

Запоріжжя. Внаслідок удару по Пологівському району постраждали троє людей. Також росіяни атакували дроном автомобіль 74-річного чоловіка, він поранений.

Одещина. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі зросла до 32 людей, серед них 7 загиблих.

Донеччина. У Краматорському районі поранені дві людини, також внаслідок атак пошкоджені будинки в Бахмутському районі.

У ніч проти 20 грудня росіяни запустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М» і 51 ударний дрон. Українська ППО збила 31 безпілотник.