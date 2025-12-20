Вночі росіяни атакували Україною дронами й балістикою. Найбільше постраждала Одещина

У ніч проти 20 грудня росіяни запустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М» і 51 ударний дрон. Українська ППО збила 31 безпілотник.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Найбільше постраждала Одещина. Там росіяни атакували балістичними ракетами портову інфраструктуру. ДСНС повідомляє, що вісім людей загинули, ще 27 — постраждали. Деякі з них були в мікроавтобусі, що проїжджав поряд. На парковці спалахнули вантажні автомобілі.

У Миколаївській області через російську атаку без світла залишились Баштанський, Миколаївський та частково Вознесенський райони.