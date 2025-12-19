Дрони СБУ атакували вже третю нафтову платформу росіян у Каспійському морі

Дрони СБУ атакували вже третю за останні тижні нафтову платформу росіян у Каспійському морі.

Про це повідомили «Бабелю» джерела у спецслужбі.

Під ударом була бурова установка «Лукойлу» на родовищі «Ракушечне». Дрон поцілив біля газотурбінної установки платформи.

