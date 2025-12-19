Українські дрони вперше атакували танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі

Служба безпеки України вперше атакувала безпілотниками танкер тіньового флоту Росії QENDIL у нейтральних водах Середземного моря — за 2 000 км від України.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у спецслужбі.

На момент удару російський корабель не перевозив жоден вантаж. Він зазнав критичних ушкоджень і не може використовуватися за призначенням.

За даними сайту MarineTraffic, який відстежує рух суден у реальному часі по всьому світу, нафтовий танкер QENDIL ходить під прапором Оману. На момент удару він рухався до російського порту Усть-Луга, що в Ленінградській області.

В СБУ наголосили, що Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України, «тому з погляду міжнародного права та законів і звичаїв війни це абсолютно законна ціль для СБУ».