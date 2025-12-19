В Україну з Росії повернули ще 1 003 тіла загиблих

У пʼятницю, 19 грудня, в Україну повернули 1 003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Надалі фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати.

